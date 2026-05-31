4 медали завоевали белорусские гимнастки на чемпионате Европы в Варне

Четыре награды завоевала сборная Беларуси на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. В заключительный день соревнований белорусские грации преуспели в групповых упражнениях - в дисциплине с пятью мячами, завоевав серебряную награду.

Также лидер сборной Алина Горносько завоевала серебро в упражнении с обручем. Ранее в соревнованиях среди юниорок Кира Бабкевич стала лучшей на континенте в композиции с мячом.