Шанс на передвижение без боли - как в Беларуси развивается эндопротезирование

Повышение качества и доступности медицинской помощи - в Беларуси изменили правила эндопротезирования крупных суставов и причины снятия с очереди. Операцию теперь можно перенести на срок до полугода, но лишь по значимым причинам. Такой является смерть близкого родственника либо тяжелое заболевание.

От предыдущих проблем со здоровьем у Николая Раковского остались лишь воспоминания. Диагноз "артроз третьей степени двух коленных суставов" ему поставили в июле 2024 года. Сейчас уже операция позади, и мужчина говорит, что еще немного - и фору молодому даст.

"Сама операция длилась часа полтора, лежал в реанимации, потом в палате", - рассказал Николай Раковский.

Сомнений в профессионализме и компетентности белорусских медиков не было и у Галины Прокоповой, поэтому преодолела более тысячи километров и взамен получила возможность самостоятельно передвигаться.

Галина Прокопова, пациентка РНПЦ травматологии и ортопедии (Россия):

"Я узнала от своих родственников, которые живут в Беларуси, что здесь очень хороший центр, быстро все делают. И я решила приехать сюда. В течение трех дней прооперировали, анализы все взяли".

Заслуга белорусских медиков состоит и в том, что в Беларусь едут не только за лечением, но еще и на обучение. Передаем опыт и наработанные навыки ведущим специалистам из стран СНГ, а во главе угла стоят передовые технологии.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии: "Это и протезирование, и артроскопия, и детская ортопедия, хирургия позвоночника. Очень приятно осознавать, что белорусские методики внедряются в других странах. Наша система реконструкции тазобедренного сустава у детей известны не только на постсоветском пространстве. Остеотомия бедра по Соколовскому активно используется в Великобритании, Японии, Иране".

Количество операций по эндопротезированию крупных суставов в Беларуси растет - в 2024-м провели более 21 тыс., а за последние пять лет темпы увеличили в три раза. Помощь стала еще доступнее - очереди нужно ждать от нескольких недель до года.

Заведующий ортопедическим отделением № 2 РНПЦ травматологии и ортопедии отметил, что белорусский коленный сустав выполнен по всем мировым стандартам, его имплантируют второй год подряд.