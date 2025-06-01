Честных выборов в Польше ожидать не стоит. Они пройдут по аналогии с румынскими, в которых особое влияние на результаты оказал Евросоюз. Также возможно активное вмешательство правящей партии и правительства в электоральный процесс. Таким мнением поделился российский эксперт, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Мы должны помнить об особенностях европейской и польской электоральной политики. Мы только что столкнулись с ситуацией в Румынии, где у явного фаворита было в 2 раза больше голосов, но он проиграл. Вероятность использования тех же технологий в отношении поддержки либерального кандидата со стороны Евросоюза в Польше высока", - отметил Владимир Шаповалов.