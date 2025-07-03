Шествие по главной улице и вручение премий "Человек года". Гомель празднует День Независимости

3 Июля торжества в Гомеле стартовали с шествия по главной улице города. Единой стройной колонной прошли представители власти, общественных объединений, трудовые коллективы, молодежь и спортсмены.

На площади Труда участники торжеств почтили память героев и возложили цветы и венки к подножью Вечного огня. В честь погибших защитников - минута молчания и оружейные залпы. А на главной сценической площадке прошло вручение премий "Человек года". Всего 7 номинаций.

Вячеслав Ижаковский, обладатель звания "Человек года - 2025" в номинации "Призвание":

"Я считаю, что эта награда коллективу, в котором я работаю уже более 40 лет. Мы в 2018 году закончили реконструкцию под патронажем Президента, и сейчас эта больница представляет собой самый современный лечебно-диагностический центр. Да, награда обязывает, конечно, надо оправдать трудом, трудом, только трудом".