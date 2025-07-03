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Шествие по главной улице и вручение премий "Человек года". Гомель празднует День Независимости
3 Июля торжества в Гомеле стартовали с шествия по главной улице города. Единой стройной колонной прошли представители власти, общественных объединений, трудовые коллективы, молодежь и спортсмены.
На площади Труда участники торжеств почтили память героев и возложили цветы и венки к подножью Вечного огня. В честь погибших защитников - минута молчания и оружейные залпы. А на главной сценической площадке прошло вручение премий "Человек года". Всего 7 номинаций.
Вячеслав Ижаковский, обладатель звания "Человек года - 2025" в номинации "Призвание":
"Я считаю, что эта награда коллективу, в котором я работаю уже более 40 лет. Мы в 2018 году закончили реконструкцию под патронажем Президента, и сейчас эта больница представляет собой самый современный лечебно-диагностический центр. Да, награда обязывает, конечно, надо оправдать трудом, трудом, только трудом".
Лучшие исполнители и коллективы Гомеля поддерживают атмосферу праздника. А еще много интерактива, фотозоны. Народные гулянья до позднего вечера. В 22:00 для горожан и гостей Гомеля свои песни исполнит заслуженная артистка России Зара.