Шило заявил, что предложение об увеличении медработникам размера надбавок находится в проработке

Предложение об увеличении медработникам размера ряда надбавок находится в проработке, сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило после подписания Министерством здравоохранения Беларуси и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения (БПРЗ) соглашения на 2025-2027 годы, сообщает БЕЛТА.

"Состоялся съезд нашего отраслевого профсоюза, на котором мы внесли предложение посмотреть на оплату труда медицинских работников, связанную с квалификационными категориями. Предложения от нас уже поступили на уровень Министерства здравоохранения. Сегодня идет техническая проработка этого вопроса", - сказал Вячеслав Шило.

По его словам, также обсуждался вопрос доплат за стаж в системе здравоохранения.

Председатель отраслевого профсоюза добавил о важности поддержки людей, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать. "Это тоже важный раздел работы и в нашем соглашении, и в целом подходах, которые мы формируем", - сказал он.

На VIII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который состоялся в Минске 17 декабря, БПРЗ инициировано увеличение надбавки за наличие квалификационных категорий. Внесены предложения по установлению единовременных выплат в значительных размерах при заключении контракта на максимально возможный срок после окончания обязательной отработки.