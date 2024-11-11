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Шило заявил, что предложение об увеличении медработникам размера надбавок находится в проработке
Предложение об увеличении медработникам размера ряда надбавок находится в проработке, сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило после подписания Министерством здравоохранения Беларуси и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения (БПРЗ) соглашения на 2025-2027 годы, сообщает БЕЛТА.
"Состоялся съезд нашего отраслевого профсоюза, на котором мы внесли предложение посмотреть на оплату труда медицинских работников, связанную с квалификационными категориями. Предложения от нас уже поступили на уровень Министерства здравоохранения. Сегодня идет техническая проработка этого вопроса", - сказал Вячеслав Шило.
По его словам, также обсуждался вопрос доплат за стаж в системе здравоохранения.
Председатель отраслевого профсоюза добавил о важности поддержки людей, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать. "Это тоже важный раздел работы и в нашем соглашении, и в целом подходах, которые мы формируем", - сказал он.
На VIII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который состоялся в Минске 17 декабря, БПРЗ инициировано увеличение надбавки за наличие квалификационных категорий. Внесены предложения по установлению единовременных выплат в значительных размерах при заключении контракта на максимально возможный срок после окончания обязательной отработки.
Как отмечал Вячеслав Шило, требует рассмотрения вопрос увеличения надбавки за стаж в бюджетной сфере. Сегодня эта надбавка рассчитывается от базовой ставки и составляет 76 белорусских рублей при стаже свыше 15 лет.
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