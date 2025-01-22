Широкая дискуссия и награды. Сергеенко встретился с трудовым коллективом холдинга "Белавтодор"

От социально-экономических достижений суверенной Беларуси и создания законов в нашей стране до качественной дорожной инфраструктуры и протяженности магистралей.



22 января с трудовым коллективом холдинга “Белавтодор” встретился председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Дискуссия затронула широкий спектр тем. Встреча получилась торжественной - вручили и отраслевые награды за особый вклад в развитие дорожного хозяйства страны.

Михаил Сенько, сотрудник ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор": "Приходилось мне практически побывать и поработать почти во всех странах бывшего Советского Союза. Самая комфортная жизнь, обстановка - это в нашей родной Беларуси, конечно. Видно по той же сфере дорожного строительства и по тому оборудованию, которое мы сегодня используем на дорогах. Это заметный прогресс".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В структуру холдинга "Автодор" входят 11 акционерных обществ. Фактически в каждой области имеются строительные тресты. В своем подчинении имеют 3-4 строительные управления, что возводят сегодня современные дороги, которые связывают город Минск с областными центрами. Мероприятие интересное с точки зрения узнавания новых коллективов, тех проблем, которыми они живут".