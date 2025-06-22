Шкловский район станет первой точкой на карте проекта "Дорогами памяти и славы"

Шкловский район станет первой точкой на карте международного молодежного проекта "Дорогами памяти и славы", сообщает БЕЛТА.

По традиции, старт масштабному проекту дали во время акции "Звон скорби" на мемориале "Буйничское поле". Как отметил первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Александр Саксонов, вместе с молодежью Могилевской области в проекте принимают участие ребята из Российской Федерации. Маршрут построен так, чтобы во время своего путешествия ребята смогли посетить не только знаковые места Могилевской области, но и побывали на территории России. И это, отмечает Александр Саксонов, еще больше сблизит молодежь Союзного государства.

Одной из участниц проекта стала Виктория Кайтанова из Чаусского района. Она уже три года трудится в детском саду № 3 В Чаусах. Девушка любит свою работу, активно принимает участие в жизни района. Она поделилась, что над предложением поучаствовать в таком проекте долго не думала - согласилась сразу.

"У меня есть знакомый, который тоже участвовал. И он мне рассказывал о проекте, делился своими эмоциями и впечатлениями. Поэтому и я решение приняла сразу, - делится она. - Вообще, очень здорово, что у нас появился такой интересный проект, как "Дорогами памяти и славы". Нам дают возможность не только самим познакомиться с культурой и памятными местами нашей области, мы знакомим с нашей историей и ребят из России, а они, в свою очередь, делятся с нами своими историями".

Для Виктории Кайтановой участие в проекте в год 80-летия Великой Победы имеет особое значение.

"Моя бабушка, Ядвига Леонтьевна Литвинова, ребенок войны. Она родилась в концлагере и чудом выжила", - рассказала она.

Еще одним участником проекта в этом году стал Глеб Некрасов. Молодой человек представляет Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Он получает высшее образование по направлению электроэнергетики, окончил второй курс.

"Белорусский и российский народ всегда являлись родными друг другу. И как раз-таки молодежи надо об этом говорить, показывать, что наши народы всегда дружили и дружат. А такие проекты, как "Дорогами памяти и славы", помогают в объединении и единении двух государств, - рассуждает он. - Сегодня наш путь только начинается, впереди целых две недели насыщенных и разнообразных будней. Мы много где побываем, увидим и узнаем много нового и интересного".

Глеб Некрасов в Беларусь приехал впервые. Поделился, что встретили его здесь очень радушно.

"Здесь очень красиво, очень чисто. Все очень здорово и классно! Мне хотелось бы побыть в Беларуси подольше", - рассказал он.

Символом проекта в этом году стал "Огонь памяти", который будут передавать в каждой точке маршрута. И зажгли его сегодня на мемориальном комплексе "Буйничское поле". Впереди у ребят автопробеги и походы, митинги и возложения, флешмобы, диалоговые площадки и много интересных встреч.

Вместе с молодежью в путь отправились две передвижные музейные экспозиции. Одна из них - "Огонь памяти. Голоса Эпохи". Это будет историческая ретроперспектива молодежного движения, где представят экспонаты разных эпох: от военных лет до современности. Еще одна экспозиция - "80 реликвий Победы", где можно будет познакомиться с редкими архивными фотографиями, это подлинные фронтовые реликвии и документы, мультимедийными инсталляциями о ключевых сражения в годы ВОВ и личными историями героев-освободителей.