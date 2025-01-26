ШОК! В сети появилось видео, как белорусские силовики "задерживают" журналистов независимых СМИ

"Журналисты, освещавшие протесты во время президентских выборов, сегодня подвергаются жестоким задержаниям в Беларуси...", - написал в сети Х немецкий журналист и правозащитник Маркус Хайнц.

Но если повнимательнее присмотреться, то можно увидеть, как полицейские в немецкой форме гоняют и задерживают людей по всему Берлину. А еще - попавших в кадр людей в футболках и зеленые деревья (на белорусскую зиму как-то не очень похоже, правда?).

Оказалось, что немецкий журналист, пользуясь повышенным вниманием к событиям в Беларуси, решил прибегнуть к кликбейту, чтобы привлечь внимание к бесчеловечным задержаниям немецких демонстрантов в августе 2021 года во время мирных маршей протеста в Берлине.

Вот здесь можно посмотреть оригинальное видео протестов в Берлине от 29.08.2021.

А вот как сам Маркус Хайнц описывает эту ситуацию на своей странице в сети Х: "29 августа 2021 года наш главный редактор был жестоко и незаконно арестован берлинской полицией во время его демонстрационной прямой трансляции в Берлине". Опираясь на решение Административного суда Берлина, Хайнц подал заявление о возбуждении уголовного дела против берлинской полиции.