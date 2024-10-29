Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить

Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата в Баку находится в центре внимания мировых СМИ, а также экспертного сообщества. Участие Президента Беларуси Александра Лукашенко в таком масштабном мероприятии выглядит вполне обоснованным в контексте того внимания, которое страна уделяет вопросам экологии. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в эфире "Первого информационного" .

"Экологическая повестка как значимый вопрос будущего человечества набирает обороты. Как правильно выразился сегодня Президент Беларуси, за исключением говорений, забалтываний этого вопроса, констатации неких озабоченностей и встревоженностей реально не происходит существенных изменений в политике государств в отношении экологической среды. И угроза на сегодняшний день такова, что будущие поколения могут оказаться в условиях, которые значительно хуже для проживания, нежели существующие сейчас".