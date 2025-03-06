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Шпаковский: К словам Лукашенко прислушиваются многие
В том, что Запад услышал ключевой посыл Президента Беларуси, сходятся во мнении эксперты.
Александр Лукашенко - опытный политик, у него есть чему поучиться. Он объективно оценил деятельность американского лидера. Такое мнение озвучил депутат Александр Шпаковский.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Президент объективно оценивает деятельность нового американского лидера. Действительно, сделано немало положительных заявлений. Определенные шаги вызывают уважение и могут только нами приветствоваться. Вместе с тем, очень много шума. Очень много махания крыльями, я бы сказал, и каких-то лишних обещаний, авансов, которые впоследствии не всегда выполняются. За слова надо отвечать. Политика - это не шоу. Белорусский лидер на сегодня один из самых опытных политиков в Европе и мире, и, мне кажется, к его словам прислушиваются многие".