Шпаковский: К словам Лукашенко прислушиваются многие

"Президент объективно оценивает деятельность нового американского лидера. Действительно, сделано немало положительных заявлений. Определенные шаги вызывают уважение и могут только нами приветствоваться. Вместе с тем, очень много шума. Очень много махания крыльями, я бы сказал, и каких-то лишних обещаний, авансов, которые впоследствии не всегда выполняются. За слова надо отвечать. Политика - это не шоу. Белорусский лидер на сегодня один из самых опытных политиков в Европе и мире, и, мне кажется, к его словам прислушиваются многие".