Шпаковский: Предпосылок для каких-либо протестов в Беларуси практически нет

На выборах Президента как досрочных, так и в основной день голосования отмечена высокая активность белорусов. Нужно сказать, что не всем по душе такие цифры, при этом люди продолжают идти на участки.

Чем обусловлена такая заинтересованность, рассказал в студии "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

"Мы знаем, что в первую очередь политикоформирующие круги западных стран дают свои ангажированные оценки. При этом эти оценки были подготовлены еще до старта президентской кампании в Беларуси. Мы выборы проводим для себя в русле национального законодательства, национальных интересов. Что касается мнения, скажем так, неких внешних сил, то нас в первую очередь интересует мнение дружественных государств", - отметил Александр Шпаковский.

Высокую явку депутат объяснил тем, что белорусы исполняют свой гражданский долг. Существенно выросла правовая, политическая, информационная культура белорусского общества. Велико значение института президентской власти в Беларуси. Помимо этого, Александр Шпаковский уверен, что внешнее давление, которое оказывают на нашу страну оппоненты, подталкивает многих людей прийти и проголосовать, отдать свой голос за суверенное будущее нашей Беларуси.

Многие делали ставки, говорили о том, что основной день голосования должен пройти в достаточно спокойной и открытой атмосфере. "Я не скрою, что парламент, как законодательная ветвь власти нашей страны, ведет постоянный мониторинг общественно-политических настроений, имеет для этого все возможности за счет встреч с трудовыми коллективами, информационных диалоговых площадок, постоянного контакта с избирателями, личного приема граждан. У нас было понимание того, что выборы пройдут спокойно с точки зрения неких внутриполитических условий. Предпосылок для каких-либо протестов в Беларуси практически нет. Абсолютное большинство населения разделяет курс действующей власти на построение мирного, суверенного, социально ориентированного государства", - подчеркнул депутат.