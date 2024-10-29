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Шпаковский: Зимбабве для Беларуси - своеобразные ворота в Африку
Чем выгоден климатический саммит в Баку для Беларуси и о чем свидетельствуют переговоры на полях форума, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в эфире "Первого информационного".
Александр Шпаковский:
"Следует отметить, что участие в подобных мероприятиях - это еще и возможность провести переговоры с главами других государств, у которых есть взаимная заинтересованность в сближении с Беларусью. Из значимых встреч, которые были проведены, я бы отметил контакты с генсеком ООН, переговоры с президентами Сербии и Зимбабве. Эти страны для нас являются серьезными партнерами".
Говоря о Сербии, эксперт отметил, что это ключевое государство для продвижения белорусских интересов на Балканах, несмотря на некоторые казусы в отношениях между странами, которые связаны с тем, что коллективный Запад всячески оказывает давление на Сербию с целью блокировать контакты между Белградом и Минском.
"А Зимбабве - это своеобразные ворота в Африку. Там серьезные белорусские проекты. Мы помогаем этому государству в их программе по модернизации сельского хозяйства. Это своеобразный пример для других африканских стран того, что сотрудничество с Беларусью может быть весьма взаимовыгодным", - сказал депутат.
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