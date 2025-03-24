Шпилевская: Инаугурация Президента у каждого белоруса вызывает особые чувства

О значимом событии в истории Беларуси - инаугурации вновь избранного Президента Александра Лукашенко - своим мнением поделилась председатель Белорусского союза женщин, директор национального представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

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"Я всегда с особым трепетом отношусь к этой церемонии. Она всегда лаконичная, торжественная и особенная. И когда Президент, положа руку на Конституцию, клянется в верности белорусскому народу, клянется защищать белорусский народ, какие-то особые чувства, мне кажется, это вызывает у каждого белоруса. Для меня всегда это до слез. Потому что это какая-то особая история, когда ты понимаешь, что человек разделяет ответственность с каждым за всю страну. И твоя ответственность в этом тоже есть", - уверена Ольга Шпилевская.

Лидер Белорусского союза женщин впервые будет присутствовать на этой церемонии как член президиума Всебелорусского народного собрания. И, конечно, тоже это особое чувство, особое волнение, когда ты наравне с главой государства берешь ответственность за какую-то часть своей работы, за то, чтобы действительно в стране был мир и покой, чтобы Беларусь у нас была такая, какая она есть сегодня - красивая, ухоженная, процветающая.

"Если момент выборов - это момент, когда ты понимаешь, что должен прийти на избирательный участок, отдать свой голос, ты за это переживаешь, то это уже такая торжественная, красивая, заключительная церемония какого-то самого важного этапа и начала нового исторического этапа, начала вот этих новых пяти лет, которые мы должны тоже пройти достойно, красиво и сделать все для того, чтобы страна была такой", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Инаугурация - это финальная точка формирования стабильной для Беларуси власти, завершения электоральной кампании, где белорусы подтвердили приверженность выбранному курсу. С нынешней консолидацией общества в стране стоит чего-либо опасаться в перспективе?

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"С нынешним Президентом нам не стоит ничего опасаться в перспективе. Я в этом уверена. Александр Григорьевич доказал это на протяжении многих-многих лет. Но мы должны понимать, что от каждого из нас зависит наше завтра. И не бывает много или мало консолидации. Мы должны понимать, что общество должно быть консолидировано и делать все для того, чтобы было так всегда. Потому что мы видели с вами по 2020 году. Стоит чуть расслабиться, стоит погрузиться в теплую ванну и подумать о том, что тебе уже ничего не угрожает, все хорошо, все будет так продолжаться, тут же находятся те, кто на этом очень хорошо играет, - уверена Ольга Александровна. - И для того, чтобы твоя страна оставалась суверенной и независимой, каждый из нас должен быть начеку в хорошем смысле этого слова. Это не значит, что нужно все время чего-то бояться. Это значит, что нужно все время жить, созидать, делать честно свою работу, честно трудиться и понимать, что дороже и бесценнее того, что у тебя есть - твоя свободная, суверенная, независимая страна, - в жизни быть ничего не может".

Лидер Белорусского союза женщин напомнила, что белорусы мирные люди, никогда никому не угрожали и не угрожают. В Беларуси разные национальности живут в мире, в стране не делят людей ни по цвету кожи, ни по разрезу глаз, ни еще по каким-то моментам. Абсолютно спокойно все и учатся, и получают образование. Нет никакой дискриминации абсолютно.

"Но это не значит, что кто-то не захочет прийти на нашу землю, тем более мы такой географически очень сладкий кусочек, да, центр Европы, в принципе и торговые пути проходят через нашу землю. Мы очень сладкий кусочек, всем хочется от этого кусочка оторвать", - считает гостья в студии.

Особое доверие Президенту Беларуси выражает прекрасная половина населения. Александр Лукашенко часто отмечает, что он именно женский Президент.

"Женщин в Беларуси 54 % - большая половина. И мне кажется, это должна быть самая сильная и консолидированная половина, потому что от женщины зависит многое. Потому что мы занимаемся воспитанием наших детей, мы закладываем в них традиционные белорусские ценности, которые потом передаются из поколения в поколение. Мы те, кто отвечает за порядок в доме, за уют в доме. Мы те, кто отвечает дальше за образование наших детей. Поэтому от женщин зависит абсолютно, мне кажется, все. И я уверена, что наши белорусские женщины способны и доказывают, что они могут защищать и страну, и семью, и людей, и стоять, и блюсти все наши мирные ценности, - подчеркнула лидер Белорусского союза женщин.

В молодежи Беларуси Ольга Шпилевская уверена. "Наша молодежь хорошая. И все, что мы в нее закладываем, мы делаем абсолютно правильно. Мы не должны дать никому возможности воспитывать наших детей или воспитывать наше подрастающее поколение, или закладывать в нашу молодежь иные ценности, чем есть у нас. Нельзя просто бросить молодежь и сказать, что она сама выплывет, или она сама вырастет, или у нее у самой вдруг там проснется какое-то чувство патриотизма, если мы его не воспитаем, не вложим, не передадим из поколения в поколение", - рассказала гостья в студии.

Церемония инаугурации - это красивая, правильная традиция, которая должна производить впечатление на подрастающее поколение.