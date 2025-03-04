Шпилевская: Связь поколений - это основная задача, которую должны пронести женщины

Связь поколений - это основная задача, которую должны пронести женщины. Таким мнением поделилась Ольга Шпилевская во время встречи со студентами и слушателями Академии управления при Президенте Беларуси в преддверии 8 Марта.

По словам председателя Белорусского союза женщин, сегодня представительницы прекрасного пола могут научить не только с патриотизмом относиться к тому, что у тебя есть, но и продолжать лучшие традиции для того, чтобы Беларусь оставалась такой же суверенной и независимой.

Проект "Разговор за чашкой чая" - это не формальная лекция, а откровенный диалог с успешными женщинами, где гости могут узнать, как строить карьеру в политике и общественной жизни и при этом найти баланс между профессиональными амбициями и семейным счастьем.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Роль женщин в нашей стране, безусловно, велика. Это всегда подчеркивает и глава государства. Не зря глава государства называет себя женским президентом. И мы к этому относимся с особым трепетом, потому что это и особое доверие к женщине, особое доверие к нашему женскому движению, к Белорусскому союзу женщин. И поэтому хорошо, что встреча проходит в канун 8 Марта. Мне есть чем поделиться с ребятами, с подрастающим поколением. Важно, чтобы Белорусский союз женщин прирастал новыми молодыми кадрами, чтобы молодые женщины переходили в наш союз, понимая, что мы даем, что мы несем и какие возможности вообще есть у молодежи в нашей стране".