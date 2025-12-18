Шпилевская: ВНС принимает стратегические документы

ВНС - это не просто дискуссионная площадка, это реальный центр принятия стратегических решений, где белорусский народ самостоятельно выбирает стратегический курс страны. 19 декабря делегатам предстоит утвердить Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. О своих ожиданиях они рассказали корреспондентам "Первого информационного".

Виктор Лискович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов

Виктор Лискович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

"На каждом Всебелорусском народном собрании принимались очень важные для страны решения. Самое главное для белорусов - это сохранить тот мир, который мы имеем. А предпосылки для этого у нас есть, потому что у нас есть такой Президент, с мнением которого сегодня в обществе считаются, мнение которого уважают, признают. И сегодня даже опытные политики готовы вести с нами переговоры и через призму каких-то политических взаимоотношений выйти на решение экономических задач".

Ольга Шпилевская, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель БСЖ:

"Всебелорусское народное собрание принимает стратегические документы. Это то, что будет задавать тренды и векторы развития страны. Вот это очень важно. ВНС не погружается в какие-то мелочи, а именно работает над стратегией. Программа социально-экономического развития - стратегический документ. Каждый ее пункт до момента вписания в проект программы обсуждался. Обсуждался внизу, в регионах, в коллективах. Каждый человек мог внести свои предложения по поводу того, что ему нравится, что не нравится, что нужно подкорректировать, что он считает реальным, что он не считает реальным, как это можно видеть".

Председатель БСЖ добавила, что сама была участником очень многих встреч, и знает, какие споры разгорались по многим моментам. "Каждый пункт программы выверенный, и он идет от людей, он идет снизу. Для меня это, кажется, самое важное", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Михаил Жудро, делегат VII Всебелорусского народного собрания, ректор Могилевского государственного областного института развития образования:

Михаил Жудро, делегат VII Всебелорусского народного собрания, ректор Могилевского государственного областного института развития образования: