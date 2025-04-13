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Штраф 126 тыс. рублей. Супруги из Бреста незаконно оказывали косметологические услуги

Штраф 126 тыс. рублей. Супруги из Бреста незаконно оказывали косметологические услуги

Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении супружеской пары за предпринимательскую деятельность без лицензии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Брестчане, не имея лицензии, купили аппараты с классификацией физиотерапии и косметологии. Супруги оказывали косметологические услуги по удалению татуировок, вакуумному массажу, лазерной эпиляции. В результате молодые люди незаконно получили доход в сумме более 328 тыс. руб.

"Обвиняемые полностью признали вину и возместили ущерб в полном объеме", - отметили в прокуратуре.

Суд Ленинского района Бреста признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 233 УК и назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. базовых величин (84 тыс. руб.) и 1 тыс. базовых величин (42 тыс. руб.) соответственно. Также конфискованы косметологические аппараты.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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