Штраф 126 тыс. рублей. Супруги из Бреста незаконно оказывали косметологические услуги

Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении супружеской пары за предпринимательскую деятельность без лицензии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Брестчане, не имея лицензии, купили аппараты с классификацией физиотерапии и косметологии. Супруги оказывали косметологические услуги по удалению татуировок, вакуумному массажу, лазерной эпиляции. В результате молодые люди незаконно получили доход в сумме более 328 тыс. руб.

"Обвиняемые полностью признали вину и возместили ущерб в полном объеме", - отметили в прокуратуре.

Суд Ленинского района Бреста признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 233 УК и назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. базовых величин (84 тыс. руб.) и 1 тыс. базовых величин (42 тыс. руб.) соответственно. Также конфискованы косметологические аппараты.