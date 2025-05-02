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Штраф 42 тыс. рублей и 18 лет тюрьмы - суд вынес приговор руководителю экстремистского канала
Заговор с целью захвата власти, организация беспорядков, клевета и оскорбления. Генпрокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении руководителя экстремистского формирования.
Речь идет об экстремистской деятельности через деструктивный Telegram-канал гражданином Беспаловым. Ему инкриминирован ряд преступлений экстремистской направленности.
Кирилл Чубковец, замначальника Главного управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
"В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правосудия, уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства. На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал Беспалова виновным в заговоре с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем, в организации на территории страны массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в публичных призывах к захвату государственной власти, клевете и публичном оскорблении Президента Республики Беларусь и иных преступлениях. По совокупности преступлений Беспалову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (42 тыс. рублей)".
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.