Штраф 42 тыс. рублей и 18 лет тюрьмы - суд вынес приговор руководителю экстремистского канала

"В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правосудия, уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства. На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал Беспалова виновным в заговоре с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем, в организации на территории страны массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в публичных призывах к захвату государственной власти, клевете и публичном оскорблении Президента Республики Беларусь и иных преступлениях. По совокупности преступлений Беспалову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (42 тыс. рублей)".