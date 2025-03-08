Штраф и даже уголовная ответственность. Лов щуки под запретом теперь и в Витебской области

В Витебской области вступил в силу временный запрет на лов щуки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Запрет уже действует по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. На Витебщине он продлится по 23 апреля.

"Случайно пойманную щуку нужно незамедлительно выпустить в естественную среду обитания", - напоминают в Госинспекции.

Ловля щуки привлекает как опытных рыбаков, так и новичков. Запрет на лов связан с необходимостью сохранения популяции рыбы во время нереста и поддержания экологического баланса в водоемах страны.

За нарушения можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин.

Также придется возместить нанесенный природе ущерб: 9 базовых величин за каждую выловленную рыбу. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уголовная ответственность.



"Соблюдение запрета на ловлю щуки во время нереста не просто формальность, а важная мера для сохранения биоразнообразия водоемов Беларуси. Щука играет ключевую роль в экосистеме, регулируя численность других видов рыб. Если популяция щуки сократится, это может привести к дисбалансу в водной среде", - пояснили в Госинспекции.