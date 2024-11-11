3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Штраф за психологическое страдание зверей будет прописан в новом законе об обращении с животными
В Беларуси с 1 января вступает в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Случаев, за что можно будет привлечь владельца питомца, станет больше.
По новому закону, даже за психологическое страдание зверей можно получить штраф, например, за собаку, оставленную в жару в машине. Также возможно их изъятие у владельцев.
Артем Ткач, адвокат юридической консультации Партизанского района г. Минска:
"Единственная возможность гражданам хоть как-то отреагировать, когда с животным плохо обращаются, когда хозяин уже получил за это штраф, это животное выкупать через суд, доказывать, что с животным обходятся плохо. Это текущая обстановка. В новом законе будет возможность изъятия этого животного без выкупа".
Какие именно это примеры, пока точно не известно. Они будут прописаны в новом законе, однозначно - если на одного человека из-за жестокого обращения к животному в милицию поступит несколько заявлений.
Президент
Все
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками
Кому Лукашенко присудил спецпремию "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года
Лукашенко в канун Нового года посещает детскую больницу под Минском
Лукашенко метростроевцам: Надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро
Политика
Все
Общество
Все
Мингорисполком рассказал, будет ли фейерверк на столичных новогодних площадках
Шило заявил, что предложение об увеличении медработникам размера надбавок находится в проработке
Население Земли за 2024 год выросло на 82 млн человек
Тарифное соглашение подписано Минздравом и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все