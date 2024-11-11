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Штраф за психологическое страдание зверей будет прописан в новом законе об обращении с животными

В Беларуси с 1 января вступает в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Случаев, за что можно будет привлечь владельца питомца, станет больше.

По новому закону, даже за психологическое страдание зверей можно получить штраф, например, за собаку, оставленную в жару в машине. Также возможно их изъятие у владельцев.

Артем Ткач, адвокат юридической консультации Партизанского района г. Минска:

"Единственная возможность гражданам хоть как-то отреагировать, когда с животным плохо обращаются, когда хозяин уже получил за это штраф, это животное выкупать через суд, доказывать, что с животным обходятся плохо. Это текущая обстановка. В новом законе будет возможность изъятия этого животного без выкупа".

Какие именно это примеры, пока точно не известно. Они будут прописаны в новом законе, однозначно - если на одного человека из-за жестокого обращения к животному в милицию поступит несколько заявлений.

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