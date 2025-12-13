Швайба: Американцы реалистично смотрят на международную повестку, на двусторонние отношения

По его словам, эти переговоры стали не только политическими, но и экономическими, поскольку белорусская сторона отстояла очень важную позицию, которую поддержала и американская сторона. "Снятие незаконных санкций, которое фактически произошло, - очень серьезная новость для экономики страны, - считает эксперт. - В этом смысле американцы последовательны при администрации Трампа и очень реалистично смотрят на международную повестку, на двусторонние отношения. В целом это сулит позитив нашим взаимовыгодным отношениям, что Беларусь и преследовала всю свою суверенную историю".

Американцы реалистичны даже в перспективе, добавил он. "Объективно они сами заявляют о том, что санкции нужно отменять, и таким образом уходят от тех нюансов, в которые они загнали себя. Ведь фактически право собственности, которое в западном мире считается неприкосновенным, этими санкциями было нарушено. В этом смысле снятие санкций позволяет установить тот статус-кво, который существовал до этого, - пояснил он. - Это позитив не только для Беларуси, не только для Америки, это позитив для всего мира. Не говоря уж о том, что калийные удобрения - это гуманитарный вопрос для всех тех стран, которые в XXI веке сталкиваются с вопросами голода".