Швайба о белорусско-американских переговорах: Миру пришел четкий сигнал - Беларусь договорилась
Беларусь активно готовится к Всебелорусскому народному собранию. Особое внимание будет уделено Программе социально-экономического развития на будущую пятилетку. Активная работа Президента на внешнем контуре; освоение стран дальней дуги; является ли выстраивание отношений с США частью процесса по достижению главной цели пятилетки - нового качества жизни белорусов, в студии "Первого информационного" прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Швайба.
Социально-экономическая устойчивость базируется на устойчивом и перспективном развитии промышленности и реального сектора экономики, подчеркнул он. События последнего времени работали на это: в первую очередь активный график главы государства в части посещения стран дальней дуги, позитивные перспективы развития этих взаимоотношений, плюс серьезные переговорные позиции нашей страны с американской стороной.
Дмитрий Швайба:
"Безусловно, США являются крупнейшей экономикой мира. Безусловно, они влияют на очень многие процессы, в том числе на финансовый рынок, на экспортные процессы, на логистические процессы. И всему миру пришел очень четкий сигнал: Беларусь договорилась".
"И вот с этой позиции можно смело выходить к белорусскому народу. А ведь это не только обращение главы государства, предшествующее Всебелорусскому народному собранию, к его делегатам, это обращение ко всему белорусскому народу. И в этом смысле, конечно, позитив совершенно очевидно выстраивается. Это очевидные достижения. Их нельзя недооценить. Белорусское общество должно оценить тот трек, на который вышла наша страна благодаря личным усилиям главы государства", - резюмировал Дмитрий Швайба.