Швайба о белорусско-американских переговорах: Миру пришел четкий сигнал - Беларусь договорилась

Беларусь активно готовится к Всебелорусскому народному собранию. Особое внимание будет уделено Программе социально-экономического развития на будущую пятилетку. Активная работа Президента на внешнем контуре; освоение стран дальней дуги; является ли выстраивание отношений с США частью процесса по достижению главной цели пятилетки - нового качества жизни белорусов, в студии "Первого информационного" прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Социально-экономическая устойчивость базируется на устойчивом и перспективном развитии промышленности и реального сектора экономики, подчеркнул он. События последнего времени работали на это: в первую очередь активный график главы государства в части посещения стран дальней дуги, позитивные перспективы развития этих взаимоотношений, плюс серьезные переговорные позиции нашей страны с американской стороной.

Дмитрий Швайба:

"Безусловно, США являются крупнейшей экономикой мира. Безусловно, они влияют на очень многие процессы, в том числе на финансовый рынок, на экспортные процессы, на логистические процессы. И всему миру пришел очень четкий сигнал: Беларусь договорилась".