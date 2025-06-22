Швед: Более 3 млн человек было истреблено в годы ВОВ на белорусской земле

Масштабы преступлений фашистов на территории Беларуси оказались в разы больше, чем говорили во времена СССР. Сейчас доподлинно известно, что на белорусской земле было истреблено более 3 млн человек. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на открытии памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы войны в Могилеве.

Там же в Казимировском лесу на улице Рогачевской перезахоронили останки более 300 мирных жителей, погибших от рук фашистов. Среди них 134 женщины и ребенок. И это число не является окончательным. По архивным данным, здесь было уничтожено около 7 тыс. человек. Поисковые работы здесь продолжаются.

Андрей Швед:

"По последним достоверным данным, более 3 млн человек, более 12,8 тыс. населенных пунктов были уничтожены полностью или частично. Фашистами было проведено более 180 крупных карательных операций, то есть весь период оккупации немцы каждый день зверски истребляли людей. Только за последние несколько месяцев узнали еще и о том, что было больше 500 ранее неизвестных деревень, которые были полностью либо частично сожжены. Но, к сожалению, эта скорбная цифра будет и дальше увеличиваться".