Швед: Голос каждого из нас - это голос в копилку общего будущего

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Общественная безопасность во время электоральной кампании будет обеспечена. Об этом 21 января рассказал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
Он же был и в числе первых, кто досрочно проголосовал на президентских выборах. Голос каждого из нас - это голос в копилку общего будущего, подчеркнул Андрей Швед.
Андрей Швед:
"Наша задача - обеспечить мир и спокойствие на улице. В этой части совершенно уверены в том, что все будет достойно и в соответствии с законом. Вызовы и угрозы сегодня исходят только от Запада. От тех, кто там за границей готовит террористов, вооружает их и вынашивает планы сорвать избирательную кампанию либо каким-то образом попытаться дестабилизировать общественность. Об этом говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Но у них это не получится. Уверяю вас, что все произойдет спокойно и достойно".
Отвечая на вопрос, почему именно генпрокурор пришел на досрочное голосование, ответил, что нужно показывать пример коллегам и подчиненным, а еще потому, что в основный день многие будут на рабочих местах обеспечивать безопасность и правопорядок.