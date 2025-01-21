Швед: Голос каждого из нас - это голос в копилку общего будущего

Он же был и в числе первых, кто досрочно проголосовал на президентских выборах. Голос каждого из нас - это голос в копилку общего будущего, подчеркнул Андрей Швед.

"Наша задача - обеспечить мир и спокойствие на улице. В этой части совершенно уверены в том, что все будет достойно и в соответствии с законом. Вызовы и угрозы сегодня исходят только от Запада. От тех, кто там за границей готовит террористов, вооружает их и вынашивает планы сорвать избирательную кампанию либо каким-то образом попытаться дестабилизировать общественность. Об этом говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Но у них это не получится. Уверяю вас, что все произойдет спокойно и достойно".