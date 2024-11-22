Швед: Нет предпосылок, чтобы избирательный суверенитет Беларуси был подвергнут угрозам и вызовам

Нет никаких предпосылок, чтобы избирательный суверенитет страны был подвергнут угрозам и вызовам. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время встречи с миссией наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси. Участники обсудили текущую обстановку избирательной кампании. По данным генпрокурора, жалоб и обращений на действия органов власти, избирательных комиссий в связи с президентскими выборами не поступало.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Мы открыты для диалога с теми наблюдателями, которые официально находятся в нашей стране. Самое главное, что наши коллеги из миссии СНГ, как и в прошлые годы, будут объективно и беспристрастно оценивать ход избирательной кампании. Для нас это важно".

Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей ОТ СНГ на выборах Президента Беларуси:

"В качестве долгосрочных наблюдателей мы начали работу с 18 декабря 2024 года со встречи в ЦИК и посещения региональных и центральных органов власти, которые отвечают сегодня за соблюдение законодательства при проведении электоральных кампаний. Текущая электоральная кампания проходит на очень высоком организационном уровне. Подготовлены практически все органы власти к проведению этой кампании. Все люди знают цели и задачи, которые стоят перед ними, особенно властные структуры. Главный электорат сегодня нацелен на то, чтобы сделать правильный и конструктивный выбор".

Делегация МВД разъяснила особенности безопасности на выборах

14 января с делегацией штаба миссии наблюдателей от СНГ встретился Юрий Назаренко. Первый заместитель министра внутренних дел обсудил актуальные вопросы, входящие в компетенцию МВД при подготовке и проведении текущей избирательной кампании. Назаренко подчеркнул, что с учетом сделанных выводов в 2020 году в законодательную базу внесен ряд изменений, в том числе по направлению борьбы с экстремизмом и терроризмом.



Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси:

"Будут задействованы группы быстрого реагирования, а также мобильные группы в случае возникновения каких-либо происшествий на избирательных участках. С 20 по 27 января будут работать штабы МВД, УВД ГУВД Мингорисполкома".