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Швед: Нет предпосылок, чтобы избирательный суверенитет Беларуси был подвергнут угрозам и вызовам
Нет никаких предпосылок, чтобы избирательный суверенитет страны был подвергнут угрозам и вызовам. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время встречи с миссией наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси. Участники обсудили текущую обстановку избирательной кампании. По данным генпрокурора, жалоб и обращений на действия органов власти, избирательных комиссий в связи с президентскими выборами не поступало.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
"Мы открыты для диалога с теми наблюдателями, которые официально находятся в нашей стране. Самое главное, что наши коллеги из миссии СНГ, как и в прошлые годы, будут объективно и беспристрастно оценивать ход избирательной кампании. Для нас это важно".
Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей ОТ СНГ на выборах Президента Беларуси:
"В качестве долгосрочных наблюдателей мы начали работу с 18 декабря 2024 года со встречи в ЦИК и посещения региональных и центральных органов власти, которые отвечают сегодня за соблюдение законодательства при проведении электоральных кампаний. Текущая электоральная кампания проходит на очень высоком организационном уровне. Подготовлены практически все органы власти к проведению этой кампании. Все люди знают цели и задачи, которые стоят перед ними, особенно властные структуры. Главный электорат сегодня нацелен на то, чтобы сделать правильный и конструктивный выбор".
Делегация МВД разъяснила особенности безопасности на выборах
14 января с делегацией штаба миссии наблюдателей от СНГ встретился Юрий Назаренко. Первый заместитель министра внутренних дел обсудил актуальные вопросы, входящие в компетенцию МВД при подготовке и проведении текущей избирательной кампании. Назаренко подчеркнул, что с учетом сделанных выводов в 2020 году в законодательную базу внесен ряд изменений, в том числе по направлению борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси:
"Будут задействованы группы быстрого реагирования, а также мобильные группы в случае возникновения каких-либо происшествий на избирательных участках. С 20 по 27 января будут работать штабы МВД, УВД ГУВД Мингорисполкома".
Наблюдатели от СНГ начали работу на выборах еще 18 декабря. Миссия стала 13-й по счету в нашей стране и 130-й на территории Содружества Независимых Государств.
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