Швед: Очень важно в эти дни подарить детям радость Нового года

За 15 лет в Беларуси почти в 11 раз уменьшилось количество детских домов и интернатов, а более 70 % детей, которых изъяли из семей, возвращаются к родителям. Об этом рассказал Генеральный прокурор Беларуси.

17 декабря представители Генпрокуратуры поздравили воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения. Учреждение уже несколько лет под крылом надзорного ведомства. Сегодня здесь обучаются 72 ребенка. Создано четыре класса и две дошкольные группы. И сегодня подарки и поздравления от людей в форме детям, которые каждый день борются за то, чтобы жить полноценной жизнью.

Наталья Марковка, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска:

"Все ребята ждут новогодних чудес, всегда радуются подаркам, и мы благодарны нашим шествующим организациям за те подарки, которые в рамках акции получает наше учреждение. Интерактивная техника, тактические игры позволяют организовывать образовательные процессы с детьми, расширять их возможности, социализировать, адаптировать их к окружающей действительности".

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Очень важно в эти дни подарить детям радость, праздник Нового года, Рождества, чтобы они еще раз почувствовали и поняли, что мы, взрослые, живем для того, чтобы у наших детей все было хорошо и, главное, было мирное небо над головой".