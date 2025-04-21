Швед выступил с инициативой признать "Объединенный переходный кабинет" террористической организацией

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед выступил с инициативой, чтобы сообщество "Объединенный переходный кабинет" и его структурные подразделения признали террористическими и запретили на территории нашей страны. Соответствующее заявление уже направлено в Верховный Суд.

О создании данного формирования было объявлено в августе 2022 года в Вильнюсе бандой заговорщиков. Как мы не раз сообщали, деятельность формирования курируется и финансируется рядом соседних иностранных государств, их специальными и разведывательными службами. А так называемый Кабинет поддерживает устойчивую связь с зарубежными экстремистскими организациями.

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Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Участники Кабинета на регулярной основе организуют сборы денег, закупают средства поражения и иное имущество в интересах террористической организации "Полк імя Кастуся Каліноўскага", тем самым непосредственно финансируя террористическую деятельность. Установлены факты причастности членов формирования и к функционированию террористической организации BYPOL. Ради достижения заявленных целей создаются и финансируются террористические организации, вербуются граждане Беларуси, которые негативно относятся к военно-политическому руководству Республики Беларусь и Российской Федерации, ведется соответствующая информационная работа".