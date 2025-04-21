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Швед выступил с инициативой признать "Объединенный переходный кабинет" террористической организацией
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед выступил с инициативой, чтобы сообщество "Объединенный переходный кабинет" и его структурные подразделения признали террористическими и запретили на территории нашей страны. Соответствующее заявление уже направлено в Верховный Суд.
О создании данного формирования было объявлено в августе 2022 года в Вильнюсе бандой заговорщиков. Как мы не раз сообщали, деятельность формирования курируется и финансируется рядом соседних иностранных государств, их специальными и разведывательными службами. А так называемый Кабинет поддерживает устойчивую связь с зарубежными экстремистскими организациями.
Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
"Участники Кабинета на регулярной основе организуют сборы денег, закупают средства поражения и иное имущество в интересах террористической организации "Полк імя Кастуся Каліноўскага", тем самым непосредственно финансируя террористическую деятельность. Установлены факты причастности членов формирования и к функционированию террористической организации BYPOL. Ради достижения заявленных целей создаются и финансируются террористические организации, вербуются граждане Беларуси, которые негативно относятся к военно-политическому руководству Республики Беларусь и Российской Федерации, ведется соответствующая информационная работа".
Основанием для заявления генпрокурора послужило предложение КГБ в соответствии с Законом "О борьбе с терроризмом". Как подчеркивается в официальном сообщении, преступные действия Кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений.