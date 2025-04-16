Культурный код Беларуси и белорусского народа - это то, что охраняет людей от чужеродных влияний. Таким мнение поделился спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в проекте "Актуальное интервью".

Михаил Швыдкой также рассказал, почему Запад замалчивает подвиги советской армии в Великой Отечественной войне и какие проекты в культурной сфере могут стать заслоном от культурной экспансии Запада.

"Белорусская культура, как принято говорить, уходит в толщу веков, это выработало определенный тип характера и поведения белорусов. Белорусская культура самодостаточна", - отметил Михаил Швыдкой.

Недружественное влияние заставило нас подумать об истории, посмотреть на то, как народ относится к памяти о войне, подумать о том, что мы делаем, чтобы память не исчезла.

Спецпредставитель президента России рассказал, что изучает много исторической литературы англичан, американцев, французов. Однако в этих книгах авторы описывают свои национальные события. Но нет упоминания о том, что в войну решающее значение сыграла советская армия. "Такое ощущение, что война с Гитлером была выиграна в 1940-1941 годах во время бомбардировок Лондона. И есть серьезная проблема с тем, что у нас нет сильного влияния на западное общественное мнение, но у нас есть влияние на внутреннее и есть возможности, чтобы рассказать о том, как было на самом деле", - подчеркнул Михаил Швыдкой.

Мы имеем хорошее культурное наследие в виде белорусской литературы о войне, советских фильмах, также есть возможность обращения к историческим документам.