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Сильная и независимая Беларусь всегда будет единой семьей и домом для каждого

Уже почти сутки мы живем в новом, 2025-м. Белорусский Президент не раз отмечал, что год будет непростым. Но в наших с вами силах все испытания пройти достойно, мудро и мирно.

У нас для этого есть все. Наши люди, наши достижения, наши победы. И главное - наша страна. Родина. Сильная и независимая Беларусь, которая всегда будет единой семьей и домом для каждого.

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