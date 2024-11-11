Сильная и независимая Беларусь всегда будет единой семьей и домом для каждого

Уже почти сутки мы живем в новом, 2025-м. Белорусский Президент не раз отмечал, что год будет непростым. Но в наших с вами силах все испытания пройти достойно, мудро и мирно.

У нас для этого есть все. Наши люди, наши достижения, наши победы. И главное - наша страна. Родина. Сильная и независимая Беларусь, которая всегда будет единой семьей и домом для каждого.