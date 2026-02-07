Сильный паспорт - для белорусов открыт безвизовый доступ в 79 стран мира

Белорусский паспорт укрепил свои позиции в рейтинге самых влиятельных паспортов мира. Наша страна поднялась сразу на 6 позиций вверх. И сегодня, согласно мировому индексу паспортов Henley, у нас 60-е место. Эту позицию Беларусь делит с Таиландом. Строчкой выше - Китай.

В 79 стран открыт сегодня безвизовый доступ для обладателей белорусских паспортов. По данным The Henley Passport Index, опубликованным в январе, Беларусь поднялась с 66-й строчки в рейтинге самых сильных паспортов мира, и сегодня занимает 60-ю позицию. И это самый высокий результат с 2006 года.

The Henley Passport Index - это рейтинг всех паспортов мира по количеству направлений, в которые их владельцы могут получить безвизовый доступ. Или доступ с визой по прибытии. Такой индекс базируется на эксклюзивных сведениях Международной ассоциации воздушного транспорта, которая поддерживает самую большую и точную в мире базу данных туристической информации.

Рейтинг силы паспортов - картина не статичная

Рейтинг силы паспортов - картина не статичная, а живой барометр мировой политики. Причин как роста, так и падения в списке несколько. В первую очередь цифры меняют дипломатия и международные отношения, экономика и безопасность, ведь открывая свои двери гостям, принимающие страны оценивают риски, плюс геополитика и глобальная репутация. Рост в рейтинге - это еще результат кропотливой дипломатической работы.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси:

"Одна из основных задач консульской службы Министерства иностранных дел заключается в том, чтобы расширять круг безвизовых стран. Мы смогли подписать сразу четыре соглашения. В апреле 2025 года это было соглашение с Колумбией, в июле - с Лаосом и с Турцией (с Турцией это дополнение к уже действующему еще с 2013 года протоколу соглашения, который расширяет безвизовые возможности для международных перевозчиков). И, наконец, в октябре - соглашение с Оманом. Кроме того, в январе 2025 года заработало подписанное еще в 2023 году соглашение с Вьетнамом".

печать паспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb9da4e-6d05-414d-bc23-a8d45490c271/conversions/55ec5c61-c797-4bfe-af4a-2b405233d903-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb9da4e-6d05-414d-bc23-a8d45490c271/conversions/55ec5c61-c797-4bfe-af4a-2b405233d903-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb9da4e-6d05-414d-bc23-a8d45490c271/conversions/55ec5c61-c797-4bfe-af4a-2b405233d903-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cb9da4e-6d05-414d-bc23-a8d45490c271/conversions/55ec5c61-c797-4bfe-af4a-2b405233d903-xl-___webp_1920.webp 1920w

Заключая такие соглашения, представители МИД учитывают предпочтения белорусов, туристическую активность. Работают и в интересах национального перевозчика.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси:

"На достигнутом мы не останавливаемся и работаем дальше. На завершающей, я надеюсь, на завершающей стадии находится соглашение с Таиландом. Это направление пользуется колоссальным интересом у белорусских туристов. По прошлому году (2025 - Прим. ред.), согласно статистике, было совершено порядка 28 тыс. поездок. И только начали пока работу с Мальдивами".

Последние 4 года в белорусы могут получать биометрические документы: ID-карту и биометрический паспорт. Первая - для удостоверения личности на территории страны, второй документ предназначен для выезда за границу. Зачем нужны такие сложности, когда еще действует и паспорт старого образца? Биометрический не просто модная технология, а серьезный шаг в цифровую эпоху. Это вопрос безопасности, международного признания и удобства для людей. Такие документы обладают повышенной защитой от подделки. Вся информация о держателе хранится на чипе плюс отпечатки пальцев и цифровая подпись.

Биометрические паспорта не просто модная технология, а шаг в цифровую эпоху

Иван Новиков, начальник ДГиМ МВД Беларуси:

"В настоящее время общемировой тенденцией является переход на биометрические документы, которые содержат больший объем информации о гражданине, которому принадлежит данный документ, и позволяют без каких-либо временных издержек получать необходимую информацию для осуществления административных процедур, оказания услуг конкретному гражданину, а также наиболее удобны, практичны при использовании, в том числе в связи с выездом за пределы Республики Беларусь. В Республике Беларусь биометрические документы используются с 2021 года".