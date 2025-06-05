Синоптики прогнозируют сложную погоду в выходные

Летнее тепло, но с дождями и грозами ожидается в Беларуси в выходные. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Маятник погоды, качнувшийся в сторону летнего тепла, в ближайшие дни продолжит увеличивать положительное отклонение температуры воздуха от средних многолетних значений. Уже в пятницу воздух по стране прогреется до 23-29 градусов тепла, а по юго-востоку столбики термометров достигнут отметок в плюс 30-32. Но такое летнее тепло будет сопровождаться целым букетом летних явлений. Активные атмосферные фронты, на пути следования которых окажется территория Беларуси, обусловят в большинстве районов грозовые дожди, местами ожидаются сильные ливни, днем дожди будут сопровождаться шквалистым усилением ветра порывами 15-20 м/с, местами порывы ветра могут достигать 21-24 м/с, не исключена вероятность града. Объявлен оранжевый уровень опасности", - рассказали в Белгидромете.

6 июня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15cde6f-d0cb-4301-b280-2f745655dad6/conversions/e22a4a89-5b92-489b-9cbf-8b4b5372757b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15cde6f-d0cb-4301-b280-2f745655dad6/conversions/e22a4a89-5b92-489b-9cbf-8b4b5372757b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15cde6f-d0cb-4301-b280-2f745655dad6/conversions/e22a4a89-5b92-489b-9cbf-8b4b5372757b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15cde6f-d0cb-4301-b280-2f745655dad6/conversions/e22a4a89-5b92-489b-9cbf-8b4b5372757b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В пятницу, 6 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах при грозах ожидаются сильные ливни, в дневные часы град. Ночью и утром местами возможен туман. Днем при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах - до 21-24 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем будет плюс 23-29 градусов, в юго-восточных районах - 30-32 градуса выше нуля.

"В предстоящие выходные в Беларуси сохранится теплая, а по юго-востоку жаркая погода. Однако характер у погоды будет неспокойный", - отметили в Белгидромете.

В субботу, 7 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 30.

В воскресенье, 8 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем местами пройдут сильные дожди, при грозах усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем будет от плюс 20 по северо-западу и западу до плюс 31 градуса тепла по юго-востоку.

"А новая рабочая неделя начнется с похолодания. Воздушные потоки поменяют свое направление с юго-западного на северо-западное и в страну станет поступать прохладный воздух. Температурный фон понизится и на середину дня не превысит плюс 14-22 градусов", - рассказали в Белгидромете.

В понедельник, 9 июня, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 12-19 градусов, днем - 15-22 градуса тепла.

Во вторник, 10 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 до 12 градусов. Днем будет 14-21 градус выше нуля.