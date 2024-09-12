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Синоптики рассказали о погоде на 10 октября

Синоптики рассказали о погоде на 10 октября

В Беларуси 10 октября будет до 23 градусов тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по западу 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 6-12 градусов тепла, по западу - до 14 градусов выше нуля. Максимальная днем - плюс 15-21 градус, по югу - до 23 градусов тепла.

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