ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Синоптики рассказали о погоде на 19 сентября

Изображение
Фото БЕЛТА

Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 19 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).

В целом по стране в четверг ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 13-15. Днем будет 22-27 градусов тепла.

погодапрогноз погоды

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все