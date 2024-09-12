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Синоптики рассказали о погоде на 19 сентября
Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 19 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Завтра на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).
В целом по стране в четверг ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 13-15. Днем будет 22-27 градусов тепла.
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