3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Синоптики в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда 14 января
В Беларуси 14 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Об этом проинформировали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
На дорогах утром и днем ожидается гололедица. Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Гололед прогнозируется ночью местами, утром и днем во многих районах. Днем местами может быть туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по западу 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 2-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10 градусов, максимальная днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.
Президент
Все
В Беларуси продлили строительную амнистию до 1 января 2028 года
Жить ради детей. Разговор о будущем и рождественские подарки Президента - в рубрике "Время Первого"
Артезианская вода для Минска, вручение премий и спецпремий - 12 января в проекте "Время Первого"
Александр Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все