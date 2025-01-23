Синявский: Белорусы выбирают Президента, который поведет нас в очередные пять лет стабильности

Белорусы определяют развитие страны на следующие пять лет, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский во время досрочного голосования. В день выборов огнеборцы будут работать в усилении, поэтому свой выбор делают досрочно.

Вадим Синявский:

"Белорусы выбирают Президента страны, который поведет нас в очередные пять лет стабильности, развития и безопасности. Вот самые главные комментарии нынешнего события. Наши белорусские спасатели активно приняли участие в голосовании, по нашим оценкам, где-то примерно около 35 % личного состава уже отдали свои голоса".

Председатель Таможенного комитета Владимир Орловский также, отдавая свой голос, напомнил о беспрецедентном санкционном давлении, в котором Беларусь находится уже несколько лет.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Мы стараемся делать так, чтобы эти обстоятельства минимизировать - в первую очередь создать комфортные условия для ожидания как в пункте пропуска, так и возле пунктов пропуска".

Он также отметил, что сейчас в Бресте разработали технологию удаленной регистрации транспортных средств, чтобы они не стояли на площадке, а могли находиться в комфортных условиях и прибывать только к пересечению границы путем оповещения. Самое главное, что предприятия работают, сохранился поток во внешней торговле. Таможенные органы свою деятельность перестроили.