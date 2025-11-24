3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Ситуация на границе: литовские фуры начали движение в сторону Литвы
Автор:Редакция news.by
Литовские большегрузы, находящиеся в Беларуси, начали движение в сторону Литвы. Об этом сообщила Белорусская ассоциация интермодальных перевозок и логистики. Фуры направились со спецстоянок в погранпереходы "Каменный Лог" и "Бенякони".
Препятствий с белорусской стороны для них нет, говорится в сообщении профильной организации. По данным Госпогранкомитета, пункт пропуска "Каменный Лог" забит под завязку литовскими фурами - сейчас там 580 большегрузов. Их проверяют с помощью рентгена.
В профильной организации также проинформировали, что интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении - из Литвы в Беларусь.