Ситуация на границе: литовские фуры начали движение в сторону Литвы

Литовские большегрузы, находящиеся в Беларуси, начали движение в сторону Литвы. Об этом сообщила Белорусская ассоциация интермодальных перевозок и логистики. Фуры направились со спецстоянок в погранпереходы "Каменный Лог" и "Бенякони".



Препятствий с белорусской стороны для них нет, говорится в сообщении профильной организации. По данным Госпогранкомитета, пункт пропуска "Каменный Лог" забит под завязку литовскими фурами - сейчас там 580 большегрузов. Их проверяют с помощью рентгена.



В профильной организации также проинформировали, что интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении - из Литвы в Беларусь.