Ситуация на рынке недвижимости в Беларуси: продолжится ли рост цен
Какая ситуация сложилась на рынке недвижимости в Беларуси, продолжится ли рост цен в нынешнем году? Специалисты оценили последние тенденции.
2025 год на рынке недвижимости в Беларуси отметился устойчивым спросом и повышением цен
В Минске 2025 год отметился снижением активности на рынке (после рекордного 2024 года), совершено не многим более 15 тыс. сделок купли/продажи. По цифрам видно, это наименьший показатель за пятилетку. Однако цены показали обратную тенденцию, они продолжили свое плавное движение вверх. За год средняя стоимость в долларовом эквиваленте выросла практически на четверть. Специалисты отмечают, что рост доходов населения - главный драйвер, он поддерживал спрос. Напомним, реальная заработная плата белорусов выросла за 2025-й на 10 %.
Вероника Соловьева, начальник управления оценки Национального кадастрового агентства:
"Конечно же, вклад в это сделали более лояльные условия кредитования жилья, а также стабильность белорусского рубля по отношению к иностранным валютам: доллару США и евро. Мы можем сказать, что октябрь, тот месяц, когда банки объявили более благоприятные ставки по кредитам, был самым активным месяцем по количеству сделок. Т.е. сделки были и на вторичном рынке, есть вероятность предположить, что часть потребителей ушла на первичный рынок".
На вторичном рынке белорусы по-прежнему чаще всего выбирают однокомнатные квартиры (это почти каждая вторая сделка). И еще любопытная статистика: почти треть всех сделок пришлась на жилье в домах, построенных в течение последних 5 лет. Это говорит о том, что интерес к современному жилью у белорусов сохраняется, несмотря на повышенную стоимость.