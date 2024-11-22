3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
СК: беглые собираются устроить провокации в день выборов
Следственный комитет продолжает устанавливать актив экстремистских ячеек за рубежом, сообщает БЕЛТА.
В производстве главного следственного управления Следственного комитета находятся уголовные дела в отношении руководителей и участников различных экстремистских формирований за пределами Республики Беларусь, принимающих участие в акциях, организованных антибелорусскими центрами.
"В настоящее время следствием получена информация о планах беглых, направленных на попытку дискредитации Республики Беларусь на международной арене и разжигания социальной вражды посредством малочисленных уличных акций, имитирующих поддержку радикальных движений. Одним из "экстремистских перформансов" станет флешмоб с условным названием "Лукашенко в шредер", организованный Народными посольствами, - отметили в СК. - Кроме того, 26 января в Варшаве беглые преступники планируют проведение фестиваля "Беларусы годныя лепшага", целью которого является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Беларуси, накал социально-политической обстановки и внешнее воздействие на правовые институты".
Следствием совместно с заинтересованными органами ведется активная работа по выявлению и идентификации участников планируемых акций за рубежом. Их деятельность документируется для принятия решения о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Каждому факту противоправной деятельности будет дана жесткая правовая оценка.
Президент
Все
В Беларуси продлили строительную амнистию до 1 января 2028 года
Жить ради детей. Разговор о будущем и рождественские подарки Президента - в рубрике "Время Первого"
Артезианская вода для Минска, вручение премий и спецпремий - 12 января в проекте "Время Первого"
Александр Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все