СК: беглые собираются устроить провокации в день выборов

"В настоящее время следствием получена информация о планах беглых, направленных на попытку дискредитации Республики Беларусь на международной арене и разжигания социальной вражды посредством малочисленных уличных акций, имитирующих поддержку радикальных движений. Одним из "экстремистских перформансов" станет флешмоб с условным названием "Лукашенко в шредер", организованный Народными посольствами, - отметили в СК. - Кроме того, 26 января в Варшаве беглые преступники планируют проведение фестиваля "Беларусы годныя лепшага", целью которого является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Беларуси, накал социально-политической обстановки и внешнее воздействие на правовые институты".