СК работает во дворе дачного дома, где погибли двое детей из-за взрыва кислородного баллона

Следователи работают на месте происшествия в Жлобинском районе, где погибли несовершеннолетние дети. Об это сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района во дворе частного домовладения произошел взрыв, предположительно, кислородного баллона. В результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей (1 и 3 года соответственно). Супруга погибшего и 6-летний сын в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.

Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области.