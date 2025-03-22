СК установил обстоятельства ДТП в Минске, в котором пострадали более 50 пассажиров автобуса

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Следственный комитет установил обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, днем 16 апреля прошлого года в Минске 56-летний водитель городского рейсового автобуса, проявив невнимательность к дорожной обстановке, съехал правой частью транспорта в полосу разгона, где столкнулся с большегрузом Volvo. В результате ДТП пострадал 51 пассажир автобуса, из которых 9 получили тяжкие телесные повреждения. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выяснили, что водитель автобуса нарушил ряд пунктов ПДД. В том числе он управлял транспортом без очков, при наличии соответствующей отметки в медицинской справке. Мужчина рассказал, что всегда водил без них. Установлено, что водительское удостоверение он получил более 35 лет назад.

Сотрудники главного следственного управления собрали и проанализировали неопровержимые доказательства вины водителя автобуса, на основании которых ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, сообщив, что не помнит обстоятельств произошедшего.