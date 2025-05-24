Скандальные выборы в Польше: кандидат в президенты мог употреблять запрещенные вещества

Президентские выборы в Польше вышли на финишную прямую. И страсти накаляются. Кароля Навроцкого - кандидата от "Права и справедливости" - заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Произошло все прямо на теледебатах, во время которых Навроцкий положил в рот неизвестный пакетик. Это вызвало активные обсуждения пользователей. В Сети пишут, что подобное с Навроцким происходит уже не в первый раз. Его и ранее замечали со снюсом в эфире. При этом в Польше официально запрещено продавать такие пакетики, содержащие табак. Политик попытался оправдаться, что это была "никотиновая жевательная резинка" и даже выразил готовность пройти тест на наркотики вместе со своим соперником Рафалом Тшасковским.