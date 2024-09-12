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Схема дробления бизнеса пришлась по вкусу гомельской фирме - недоплатили налогов свыше 4 млн. рублей
Схема дробления бизнеса пришлась по вкусу гомельской фирме, которая, по сути, стала монополистом по пассажирским перевозкам из Гомеля в Минск и обратно. За счет своих размеров коммерсанты подмяли под себя 90 % рынка на территории Гомельской области. Такая монополизация рынка была достигнута за счет искусственного вытеснения конкурентов путем демпинга, когда продажа услуг осуществлялась по искусственно заниженным ценам за счет неуплаченных налогов.
Артем Дунько, начальник УДФР КГК по Гомельской области:
"Житель города Минска, основной организатор преступной схемы, начиная с 2019 года по настоящее время, используя ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования (порядка 10 фирм, а также 5 компаний индивидуальных предпринимателей), разделил между ними выручку, получаемую от оказания услуг перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Все субъекты применяли упрощенную систему налогообложения. Это было сделано для того, чтобы не перейти порог, допустимый законодательством для перехода на общую систему, и уклониться от уплаты налога на прибыль".
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С помощью серой схемы дробления бизнеса коммерсанты не доплатили в бюджет свыше 4 млн. рублей. Во время обысков у подозреваемых изъято свыше 420 тыс. рублей. При этом установлено, что 43 тыс. - это сокрытая выручка. Наложен арест на 85 маршрутных такси организации, а также на 28 машин, принадлежащих самим подозреваемым.
Порой то, что создано для субъектов малого и среднего предпринимательства, используется крупными игроками бизнеса в своих алчных интересах для минимизации налоговых обязательств. При этом данные факты не только причиняют ущерб государству в виде неуплаченных налогов, но и негативным образом отражаются на самих субъектах малого и среднего предпринимательства, подрывая проводимую в стране работу по их поддержке и созданию условий для конкурентоспособности.
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