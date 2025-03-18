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Скидка до 25 % будет для детей во время летних каникул на отдельные поезда БЖД
Белорусская железная дорога предоставит скидку до 25 % на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в период летних каникул на отдельные поезда в международном сообщении Беларусь - Россия - Беларусь, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.
Скидка будет действовать при проезде в купейных вагонах поездов: № 302/301 Минск/Гомель - Адлер (в том числе прицепной группы вагонов Гомель - Адлер); № 149/150 Самара - Минск (в том числе беспересадочной группы вагонов Нижний Новгород - Минск, курсирующей в поездах № 689-149/150-340, № 339-149/150-690); № 490/489 Минск/Гомель - Анапа (в том числе прицепной группы вагонов Гомель - Анапа, беспересадочной группы вагонов Минск - Минеральные Воды, курсирующих в поездах №490-34/33-489).
Продажа проездных документов по промотарифам будет открыта с 3 апреля на официальном интернет-сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах.
Скидка не применяется одновременно с системой динамического управления тарифами и стимулирования спроса, а также при оформлении организованных групп пассажиров.
Более подробную информацию можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра.