Сколько человек состоит в РОО "Патриоты Беларуси" и как можно пополнить ряды объединения?

Пресс-секретарь подчеркнула, что с каждым годом организация расширяется, видна необходимость в таком народном движении, где каждый мог бы себя реализовать, поработать на благо своей страны. "Мы не всегда раскрываем точные цифры, потому что даже сами не следим за ними на протяжении года. Но на конец 2023-го у нас было более 2,5 тыс. участников. Думаю, если чуть-чуть подождать, то станут известны данные за 2024 год. Нам самим интересно их узнать, ведь это определенный эффект нашей работы", - призналась Ирина.