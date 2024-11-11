3.36 RUB
3.50 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Сколько человек состоит в РОО "Патриоты Беларуси" и как можно пополнить ряды объединения?
Сколько всего человек сейчас являются участниками РОО "Патриоты Беларуси"? Каким образом можно присоединиться к объединению? Об этом рассказала в "Актуальном интервью" пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси" Ирина Гагарина.
Пресс-секретарь подчеркнула, что с каждым годом организация расширяется, видна необходимость в таком народном движении, где каждый мог бы себя реализовать, поработать на благо своей страны. "Мы не всегда раскрываем точные цифры, потому что даже сами не следим за ними на протяжении года. Но на конец 2023-го у нас было более 2,5 тыс. участников. Думаю, если чуть-чуть подождать, то станут известны данные за 2024 год. Нам самим интересно их узнать, ведь это определенный эффект нашей работы", - призналась Ирина.
Она также объяснила, что вступить в ряды достаточно просто: "На нашем сайте можно найти форму заявки на вступление в организацию. Там же представлены номера телефонов. Свои вопросы также можно задать в официальных каналах в Instagram, Telegram".
Ирина Гагарина добавила, что с предложениями и идеями можно приходить в офис организации, расположенный на улице Гвардейской, 10 в Минске.
Президент
Все
Лукашенко: Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Политика
Все
Общество
Все
Житель Солигорска поверил аферистам и потерял 43 тыс. белорусских рублей
"Застраховала" деньги: минчанка лишилась 10 тыс. белорусских рублей из-за звонка аферистов
Слабый туман и мокрый снег - какая погода ожидается в Беларуси 8 января
Только автопробеги? Какие проекты реализует РОО "Патриоты Беларуси"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все