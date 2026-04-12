Сколько теперь будет стоить собака в Беларуси: налог, регистрация и штрафы

Собаки во все времена оставались лучшими друзьями человека, а мы в ответе за тех, кого приручили. Сегодня эта ответственность закреплена законом и включает целый спектр правил: от обязательной регистрации до уплаты налога. Именно эти темы стали самыми обсуждаемыми в соцсетях. Напомним, что уже с 1 июля в жировках появится обязательная графа за содержание собаки. Для ряда льготных категорий граждан предусмотрены исключения.

Но не только финансовая сторона беспокоит хозяев питомцев. В столичных домашних чатах владельцы собак уже месяц бьют тревогу из-за появления подозрительной отравы в разных районах Минска.

Сразу в 4 районах столицы жители начали замечать возле своих жилых домов, улиц и детских площадок гранулы крысиного яда. В районе 2-й и 3-й улиц Щорса произошла одна из историй.

Минчанка заметила, как незнакомый мужчина рассыпает что-то на землю. Приняв это за корм для птиц, она не придала значения ситуации, пока не увидела ярко окрашенные гранулы неизвестного происхождения.

Минчанка этой историей поделилась в домашнем чате.

Местные жители признались, что знают мужчину и также видели его в нескольких местах района.

рко окрашенные гранулы неизвестного происхождения

Еще одна из точек, где заметили эти гранулы, находится по улице Кропоткина возле одного из жилых комплексов. Заметили этот крысиный яд очевидцы вдоль забора, несколько зерен было на самой площадке. В тот же день они обратились в милицию. Сюда приехали специалисты, опечатали территорию. На площадку уже есть доступ. Но следствие все равно продолжается.

Тревожные зерна обнаружили еще в Малиновке, Михалово и Лошице. Вопросов пока больше, чем ответов. Хулиганство, спланированная акция догхантеров или же всему найдется простое объяснение?

Федор Сауткин, кандидат биологических наук, доцент:

"По картинкам, которые фигурируют в интернете, скорее всего, это действительно приманочные зерна, которые покрыты крысиным ядом и окрашены в интенсивно розовый цвет. Соответственно действительно представляют опасность как для животных, так и потенциальную опасность для человека. Нужна химическая экспертиза, безусловно, чтобы установить, что это. Но по косвенным признакам просто так зерно пищевым красителем никто окрашивать не будет. Это делается именно с целью того, чтобы обозначить, что это приманка".

Конфликты между владельцами животных и жильцами домов остаются острой темой для белорусских дворов. Чтобы споров было меньше, в стране действует целый свод правил содержания питомцев, установленных Советом Министров, есть закон "Об ответственном обращении с животными". Главный принцип: за все, что делает животное, отвечает его хозяин. И первое, что обязан сделать каждый ответственный владелец питомца - его зарегистрировать. Прописать хвостатого друга можно за пару минут, обратившись в местную администрацию.

Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"Эта административная процедура абсолютно бесплатная, совершается в день подачи заявления. Необходимо подать только заявление на регистрацию. И по окончании процедуры владелец собаки получает удостоверение и жетон".

Пушистой черной красавице породы ньюфаундленд Касе 4 года. И если дома собака тихая и спокойная, то когда выйдет на улицу, ее не догнать. Любит игры, бег и внимание. Ее хозяйка Ирина приобрела Касю еще щенком. С первого же дня в новом доме для собаки началась "законная" жизнь. Минчанка сразу поставила любимицу на официальный учет.

Ирина Трояновская, член ассоциации зоозащитных организаций:

"На самом деле я очень удивлена такому резонансу, тому, что люди не знали о такой необходимости. Первую собаку мне родители подарили, когда мне было 11 лет, она была зарегистрирована, платили налог. Естественно, с тех пор за всех собак, которые были, все зарегистрированы, платится налог. Я к этому отношусь совершенно положительно".

По последней переписи хвостатых, только в столице числятся почти 14 тыс. собак и 1,5 тыс. кошек. Но это лишь те, кто прошел эту процедуру, в действительности хвостатых горожан гораздо больше. После регистрации каждый квартал взимается налог, но только на собак.

С 1 июля сумма будет автоматически включаться в "жировки" всем хозяевам четвероногих вне зависимости от того, зарегистрировано животное или нет. Согласно Налоговому кодексу, базовая ставка составляет 14 рублей. При этом местные Советы депутатов имеют право снижать эти суммы, но не более чем в 2 раза.

Юлия Таран, официальный представитель Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"От уплаты налога за владение собаками освобождаются граждане - инвалиды 1 и 2 группы, также инвалиды, имеющие в собственности собак-поводырей. От уплаты налога на владение одной собакой освобождаются пенсионеры, многодетные семьи, родители, усыновители и удочерители детей-инвалидов до 18 лет, а также граждане, проживающие в частном секторе".

Налог на содержание собак не является нововведением, он действует в нашей правовой системе уже на протяжении 29 лет. Такое право было дано местным органам власти еще в 1997 году.

Андрей Якимов, юрист, член экспертного совета ассоциации зоозащитных организаций:

"Мы считаем, что тот порядок, который сейчас стал наводиться в том числе и с налогообложением, и с выявлением лиц, которые нарушают законодательство, - это естественная практика. У государства появляется больше ресурсов, которые они могут направлять на достижение целей адекватного и нормального обращения с животными".

Куда идут налоги? Ответ прост: на благоустройство и строительство площадок для выгула. Именно статистика регистраций помогает властям понять, в каком районе такая зона нужнее всего. При этом специальных разрешений, чтобы завести животное, не требуется. Но лимиты есть. В одной квартире могут жить не более двух животных. Для частного сектора это ограничение не действует.

Для хозяев частных домов введена дополнительная обязанность. Они должны отчитываться не только о приобретении (на первую собачку налог не взимается), а вот со второй и последующей уже да. Но помимо уведомления местных властей о регистрации хозяевам частных домов необходимо сообщать и о гибели животного.

Сообщить необходимо в течение трех дней после гибели или утери домашнего питомца местной администрации. Иначе оно будет и дальше числиться в базе и будет взиматься налог.

Мария Макеева, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"В случае гибели животного его необходимо захоронить в специально отведенном для этого месте. Ни в коем случае не на приусадебном участке, либо самовольно избранном некоем месте. В данном случае можно говорить о нарушении санитарных правил, за которые предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин".

Анатолий Кремез, главный ветврач Минской городской ветеринарной станции:

"Согласно законодательству, существуют следующие виды утилизации трупов домашних животных. Первое - это утилизация на скотомогильнике. Второе - это кремация. Кремацию осуществляют сторонние организации. Это не ветеринарная служба Республики Беларусь".

Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами. В частном секторе к контролю подключается и ветеринарная служба.

Илья Адаховский, ветврач Минской городской ветеринарной станции:

"Ежегодно проходить курсы по профилактике заболеваний у животных, вакцинирование из этого диапазона обязательно как комплексное (т. е. чумка, аденовирус, лептоспироз и все остальное), также обязательна от бешенства вакцинация".

Андрей Якимов, юрист, член экспертного совета ассоциации зоозащитных организаций:

"Если животное имело раньше хозяев, и по какой-то причине хозяева избавились от него, или каким-то образом выбросили, или жестоко с ним обращались, или не уследили, и животное само убежало, и удается установить такого хозяина, то, безусловно, можно запускать гражданско-правовой механизм привлечения такого хозяина к ответственности".

Что касается бездомных животных, то государство делает все возможное, чтобы их на улице стало намного меньше. Но и тут есть нюансы.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сначала идет отлов данных животных по заявлению местных властей. Т. е., например, в сельском совете местная власть видит, что существуют такие стаи бездомных животных. Запрашивают на отлов, собак отлавливают и помещают в питомники. Такие питомники находятся в областных центрах".

Налог на собак, который упоминался раньше, пойдет также на содержание животных в питомниках и приютах. Этот платеж - реальная возможность для общества обеспечить гуманные условия содержания как для домашних, так и для безнадзорных животных. Безопасность и комфорт четвероногих теперь становятся общей заботой.

Мария Макеева, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Правила эти довольно объемные, там есть обязанность регистрировать животное и сообщать о его гибели, смерти, потере и тому подобное. Т. е. за любое из этих нарушений, возможно, придется заплатить штраф в размере от 1 до 15 базовых величин".