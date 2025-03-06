Сколько в Беларуси продержится не по сезону теплая и сухая погода

Жителей Беларуси в ближайшие дни ожидает теплая погода. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Под влиянием теплых воздушных масс в республике установилась не по сезону теплая погода. Температурный фон опережает климатические значения на 4-10 градусов, и лишь сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. Но уже в пятницу он начнет ослабевать, а область высокого давления обеспечит жителям страны малооблачную с хорошим дневным прогревом погоду", - рассказали в Белгидромете.

Теплая и сухая погода сохранится включительно до понедельника, 10 марта.

В пятницу, 7 марта, будет без осадков. Ночью местами по северо-востоку ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 1 - плюс 5 градусов, максимальная днем - 10-16 градусов, по югу - до 18 градусов тепла.

В субботу, 8 марта, также без осадков. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью - минус 2 - плюс 3 градуса, максимальная днем - от плюс 10 градусов по северо-востоку до плюс 18 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 9 марта, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью - минус 2 - плюс 3 градуса, максимальная днем - от 9 градусов по северу до 17 градусов выше нуля по югу.

Преимущественно без осадков будет и в понедельник, 10 марта. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 - плюс 5 градусов, максимальная днем - от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 17 градусов по югу.

"Во вторник ситуация начнет меняться. Фронтальные разделы принесут в Беларусь не только облачные массивы и осадки, но и постепенно вытеснят за пределы нашей республики теплые воздушные массы. В результате чего уже в среду максимальные значения по стране не превысят 2-9 градусов, и лишь в юго-восточных районах воздух еще успеет прогреться до плюс 13 градусов", - отметили синоптики.

Во вторник, 11 марта, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью - 1-8 градусов со знаком плюс, максимальная днем - 8-15 градусов, по юго-востоку - до 18 градусов выше нуля.