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Скоро подзарядить телефон можно будет в минском трамвае

Комфорт и экологичность на дорогах. В этом году в Минске появятся новые современные трамваи белорусского производства.

Ключевое преимущество - низкопольные вагоны. В салоне и кабине водителя - кондиционер, по аналогии с троллейбусами и электробусами.

Есть USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi. Всего город ждет 20 трамваев, каждый рассчитан на 160 пассажиров и 40 мест для сидения.

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Новая модель трамвая уже показала себя на улицах Мозыря. Встретить белорусские вагоны можно также в Краснодаре, Самаре и в Барнауле.

трамвайМинсктранспорт

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