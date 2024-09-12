Скоро подзарядить телефон можно будет в минском трамвае

Комфорт и экологичность на дорогах. В этом году в Минске появятся новые современные трамваи белорусского производства.



Ключевое преимущество - низкопольные вагоны. В салоне и кабине водителя - кондиционер, по аналогии с троллейбусами и электробусами.



Есть USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi. Всего город ждет 20 трамваев, каждый рассчитан на 160 пассажиров и 40 мест для сидения.