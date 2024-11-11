Славить имя Христа предстоящей ночью будут верующие в минском Свято-Духовом кафедральном соборе

Предпраздничные богослужения проходят в Беларуси. Прихожане продолжают приходить в храмы, чтобы воздать почести новорожденному Христу.

Особые службы сегодня проходят во всех храмах Минска. Также в канун большого праздника пройдет всенощное бдение, которое состоит из трех богослужений: Великой вечерни, утрени и первого часа. Причем как вечерня, так и утреня совершаются более торжественно и при большем освещении храма, чем в другие дни.

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Минска:

"Верующие готовились к этому дню, потому что Господь прямо предупреждал нас, что только чистые сердца могут Бога увидеть. Поэтому установлен Господом Богом через церковь его рождественский пост. 40 дней мы постились и исповедовались, то есть очищали себя внутри - сердце и душу свою - от наших плохих, греховных поступков, но и мысли наши, разум наш, чтобы просветился, и этот радостный день чтобы мы встретили достойно".