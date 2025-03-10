Следователи ищут пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Могилевском районе летом 2024 года

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Следователи ищут пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Могилевском районе летом прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову.

По информации следствия, 13 августа 2024 года около 9:00 вблизи садового товарищества "Химик" Могилевского района произошло ДТП с участием автобуса MAZ. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Не дождавшись приезда скорой помощи некоторые из них покинули место случившегося, но затем обратились за медицинской помощью к специалистам.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.317 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса.