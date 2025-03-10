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Следователи ищут пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Могилевском районе летом 2024 года
Следователи ищут пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Могилевском районе летом прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову.
По информации следствия, 13 августа 2024 года около 9:00 вблизи садового товарищества "Химик" Могилевского района произошло ДТП с участием автобуса MAZ. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Не дождавшись приезда скорой помощи некоторые из них покинули место случившегося, но затем обратились за медицинской помощью к специалистам.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.317 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса.
Следователи обращаются к пассажирам автобуса с просьбой сообщить имеющуюся информацию в оперативно-дежурную службу УСК по Могилевской области по телефонам 8(0222)74-85-70, 29-80-06 (круглосуточно) либо 8(029)841-93-80, 8(0222)29-81-80 (в будние дни, с 09:00 до 18:00).