Следственный комитет сообщил о 365 идентифицированных участниках акций за рубежом

Фото: belta.by

Идентифицированы 365 участников акций за рубежом. Информация приобщена к материалам уголовного дела. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет Республики Беларуси.

По данным следствия, "26 января 2025 года для имитации поддержи экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованны уличные акции. Основные цели проведения мероприятий - попытка продемонстрировать "состоятельность" руководства группами беглых, дискредитация Республики Беларусь на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики".

Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников (581 человек) идентифицированы 365 человек, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них: Вроцлав - 11, Варшава - 203, Белосток - 18, Вильнюс - 29, Нью-Йорк - 39, Прага - 11 и другие.

В данный момент в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц.

Кроме того, действиям отдельных представителей экстремистского актива правовая оценка будет дана по ст.361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч.ч.2,3 ст.361-1 (создание экстремистского формирования, вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности) и ст.369-1 (распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь) Уголовного кодекса.