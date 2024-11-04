Следственный комитет завершил дело об атаке дрона на базу ОМОН

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Следственным управлением УСК по городу Минску в порядке специального производства завершено уголовное дело в отношении террористов из организации "Супраціў" Павла Кулаженко и Виталия Потехина, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.

Следствием установлено, что Кулаженко, возглавляя экстремистское формирование "Буслы ляцяць", присоединился к заговорщикам, которые хотели осуществить в Беларуси военный переворот, предусматривающий убийство главы государства и ряда высших должностных лиц. Когда преступный план Зенковича, Федуты и иных его участников был пресечен сотрудниками КГБ, заграничные "лидеры оппозиции" решили изменить тактику борьбы за власть.

Так, Кулаженко вместе с создателями радикальных групп "Кибер-Партизаны" и "Дружины Народной Самообороны - ДНС", которые еще задолго до выборов уехали в США, объединились в террористическую организацию "Супраціў". Главной целью для себя они ставили насильственное изменение конституционного строя государства любым путем, в том числе совершая теракты.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Экстремисты запугивали сотрудников государственных органов, средств массовой информации и общественных активистов, повреждали их автомобили, бросали камни в окна, но своей "визитной" карточкой считали так называемую атаку дрона на базу ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Следствием во взаимодействии с ГУБОПиК МВД установлен исполнитель теракта, организованного 25 сентября 2021 года. Как следует из материалов дела, Потехин, вступив в ряды террористов, выразил готовность к совершению наиболее жестоких и резонансных провокаций. Для выполнения задания он при содействии неосведомленных контрабандистов переместил из Украины дрон с большой грузоподъемностью и на протяжении нескольких месяцев готовился к реализации преступного плана. В ночное время на территории своего участка в Минском районе обвиняемый экспериментировал с составом зажигательной смеси и тренировался управлять беспилотником. Чтобы повысить шансы на успех, он модернизировал летательный аппарат, установив устройство сброса груза и видеокамеру.

Ко дню исполнения теракта Потехин все тщательно спланировал и в ночь с 24 на 25 сентября реализовал задуманное. Он заранее подготовил пути отхода из страны, использовал меры конспирации, в том числе маски и одежду темных цветов без отличительных признаков, оставил дома мобильный телефон, припарковал автомобиль в укромном месте будучи уверенным в своей анонимности и безнаказанности.

С помощью беспилотника обвиняемый сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН. Фигуранта не волновало, что от его действий с самодельным устройством могли пострадать случайные люди. Его главной целью было создание общественного резонанса и оказание давления на органы власти.

После совершения теракта Потехин спрятал дрон в тайник для передачи другому участнику преступной организации и покинул территорию Беларуси. Однако беспилотник попал не в руки очередного террориста, а к оперативникам.

Будучи за границей, обвиняемый боялся быть изобличенным в содеянном. Он попросил своих родственников забрать из дома одежду, в которой находился в момент совершения преступления, а также банку с компонентами зажигательной смеси и выбросить их, умолчав об истинном происхождении этих вещей. Фигурант понимал, что подставляет тем самым своих родных, но собственные интересы были превыше всего.

В ходе предварительного следствия проведены многочисленные допросы свидетелей, обыски, осмотры мест происшествия, компьютерной техники, проанализирована информация, размещенная в открытых источниках сети Интернет, к материалам дела приобщены результаты десятков комплексных экспертных исследований, в том числе с привлечением ученых научно-практического центра Национальной академии наук по материаловедению.

Названные выше лица, в зависимости от роли и действий каждого из них, привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси.

ч.3 ст.289 (акт терроризма, совершенный организованной группой).

ч.1 ст.14, ч.3 ст.289 (покушение на акт терроризма, совершенного повторно, организованной группой).

ч.ч.1, 2 ст.290-4 (создание организации для осуществления террористической деятельности, руководство и участие в такой организации).

ч.ч.1, 2 ст.290-5 (создание, руководство и участие в организации, которая признана террористической).

ч.2 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение и ношение предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору).

ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем).

ч.ч.1, 2 ст.361-4 (иное содействие экстремистской деятельности, совершенное повторно).